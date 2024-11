Prossimo avversario Palermo. Spezia, D’Angelo: «Dobbiamo giocare ogni partita al massimo»

Dopo l’ennesima prestazione convincente, lo Spezia di Luca D’Angelo continua a consolidare la propria identità, regalando ai tifosi una vittoria netta e meritata. Nel post-partita del match vinto contro il Sudtirol, il tecnico ha analizzato con lucidità l’andamento del match e l’approccio della sua squadra, evidenziando non solo gli aspetti positivi ma anche le aree su cui lavorare per crescere ulteriormente.

«Abbiamo approcciato molto bene l’incontro e anche per tutto il secondo tempo la squadra ha continuato con la stessa tipologia di atteggiamento, vincendo in maniera meritata. La squadra si difende bene perchè tutti partecipano a quella fase, dagli attaccanti ai centrocampisti, oltre che ai difensori e al portiere; allo stesso tempo attacchiamo bene perchè si lavora tutti insieme per farlo e si vede che la squadra sta lavorando al meglio per affrontare queste partite. Lo Spezia puo’ comunque migliorare in tante cose, andando a perfezionare ciò che già facciamo bene perchè la squadra ne ha la possibilità, ma la cosa importante è che si abbia sempre la giusta mentalità, come nella partita di oggi. Quando affronti avversari che hanno da poco cambiato allenatore non è mai facile, ma la squadra l’ha approcciata nella maniera giusta. L’idea era quella di mettere sotto pressione gli avversari immediatamente e lo abbiamo fatto bene; abbiamo fatto un gol, poi annullato, e poi siamo stati bravi a segnare subito dopo e a creare tante occasioni per segnare il 2-0, questo senza mai rischiare, fattore assolutamente importante perchè, attaccando in tanti, ci poteva essere il rischio di subire delle ripartenze, invece la squadra ha fatto molto bene le marcature preventive. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto tante possibilità per segnare il 3-0, poi l’ha fatto Vignali e abbiamo chiuso la gara».

«Kouda? Non dovrebbe essere nulla di preoccupante, ma non è stato in grado di proseguire la gara, stava facendo bene e sono convinto che appena si riprenderà potrà ricominciare. È un periodo non troppo fortunato per lui, ma è un giocatore di grandissima qualità e oggi nei 20 minuti che ha giocato lo ha fatto vedere, tanto che alla prima palla toccata era riuscito a segnare. Dobbiamo giocare ogni partita al massimo, come stiamo facendo, non dobbiamo modificare il nostro pensiero in base al risultato, dobbiamo allenarci bene come facciamo durante la settimana, sempre con la giusta intensità, per poi mettere in campo i risultati del lavoro svolto in settimana. L’importante è fare gol, non importa se su palla attiva o palla inattiva, per me un gol è un gol: oggi il primo è stata un’autorete, ma io ero felice comunque. Ciò che mi interessa è entusiasmare la gente a prescindere dal risultato e penso che questo lo stiamo facendo, i tifosi vedono che una squadra che corre su ogni pallone, poi il come si segna non è importante, l’importante è fare gol e avere la voglia che stiamo dimostrando di avere»