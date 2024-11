Prossimo avversario Palermo. Spezia, Cassata: «Dobbiamo pensare una gara alla volta»

Al termine della sfida contro il Südtirol, il calciatore della Spezia, Francesco Cassata ha parlato ai microfoni della stampa.

Ecco le sue parole:

«Siamo stati bravi fin dalle prime battute, mettendo intensità e agonismo, proprio come avevamo preparato e abbiamo avuto grandi meriti, perchè vincere contro il Südtirol, nel modo in cui abbiamo vinto, sottolinea la grande prova di tutti noi. Credo che il mister mi abbia aiutato molto ad essere più disciplinato in campo, poi credo anche che con il tempo si cresca, si diventi più maturi e si capisca l’importanza di avere agonismo, senza però esagerare e rischiare di lasciare la squadra in difficoltà: mi sono ripromesso di non commettere più certe ingenuità e credo che il lavoro fatto stia dando i suoi frutti e sia evidente. Questo è un gruppo fantastico, perchè dalle difficoltà dello scorso anno, siamo riusciti a costruire qualcosa di davvero unico; la mia spezzinità non si discute ed è un fattore, proprio come quella di Vignali, e insieme cerchiamo di trasmetterla sempre, specialmente nei momenti di difficoltà. Dobbiamo essere bravi e intelligenti, perchè questo è un campionato che ha mille insidie e noi non dobbiamo pensare ad altro che non sia continuare con questa mentalità, andando avanti una gara alla volta, poi al giro di boa guarderemo dove saremo e magari inizieremo a tracciare una nuova rotta, fissando nuovi obiettivi. Cerco sempre il gol, ma prima di tutto viene la squadra e quello che conta è vincere, anche senza la mia rete»