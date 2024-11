Serie B, Bari-Cittadella 3-2: gli highlights del match

Il Bari convince tutti nei primi 45′ al San Nicola. Lasagna inaugura quella che a fine primo tempo ha tutte le sembianze di una giornata memorabile. Sibilli segna il goal sicurezza su rigore al 45’, poi addirittura dopo soli 2 minuti Maiello si inventa la rete della vita con un tiro al volo trovando un angolo strettissimo.

Nel secondo tempo il Cittadella però non demorde e mette le basi per quella che sembrava ad un certo punto una rimonta scritta: Carissoni e Pandolfi segnano nel giro di 3 minuti. Il Bari però riesce a difendere il risultato e fare un ottimo salto in classifica.

Ecco gli highlight del match tra Bari e Cittadella.