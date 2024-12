Prossimo avversario Palermo. Sassuolo, Grosso: «Dobbiamo mantenere l’equilibrio e i piedi per terra»

Il Sassuolo non intende fermarsi. I neroverdi hanno vinto per 2 a 1 in casa del Frosinone e sabato prossimo affronteranno il Palermo da capolista. Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico Fabio Grosso ha rilasciato le seguenti parole:

«Per me oggi è stato molto emozionante, ringrazio i tifosi che mi hanno dedicato anche uno striscione. E’ un pezzo della mia vita sportiva bellissimo, che conserverò. Sono felicissimo di aver lasciato un bellissimio ricordo, è un posto che mi farà tornare sempre belle emozioni. Ringrazio tutti, l’ho fatto anche prima con il presidente e il direttore Angelozzi, che per me è una persona determinante. E poi tutte le altre, che non possono nominare ma che ho avuto grande piacere nel salutare e abbracciare. Abbiamo avuto altre azioni per aumentare il vantaggio, ma la partita è stata equilibrata. Sapevo che il Frosinone avrebbe messo grande energia, si sono ricalati totalmente in questo campionato. Complimenti al Frosinone e complimenti anche a noi che gli abbiamo tenuto testa. Noi cerchiamo di non ascoltare i pronostici ma dobbiamo essere bravi a non andare sulle montagne russe, avendo grande equilibrio e mantenendo i piedi per terra. Se pensi più lontano di quello che devi, ti perdi dei pezzi pesanti».