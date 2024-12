Serie B: il derby ligure non si sblocca. Reti inviolate all’intervallo tra Sampdoria e Spezia

Poche emozioni e tanto equilibrio: termina sul risultato di 0 a 0 il primo tempo di Sampdoria-Spezia, derby ligure valido per la 17esima giornata di Serie B. A Genova l’unica vera palla gol l’ha la squadra di D’Angelo al 16′, quando il retropassaggio folle di Depaoli mette Di Serio davanti al portiere avversario che, una volta saltato, spedisce il pallone sull’esterno della rete. Successivamente mister Semplici è stato costretto a sostituire Ioannou per infortunio, inserendo così Barrecca. Per il resto tanti duelli che hanno spezzettato il ritmo di questi primi 45 minuti di gioco.

