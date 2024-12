Frosinone sconfitto dal Sassuolo, Greco: «Peccato non aver guadagnato nemmeno un punto»

Il tecnico del Frosinone, Leandro Greco, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta interna per 2 a 1 contro il Sassuolo:

«Oggi i complimenti vanno ai ragazzi. Dispiace tanto perché hanno messo in campo una prestazione di qualità contro una squadra importante. Abbiamo giocato una partita tosta, giusta, con dei ragazzi che stanno mettendo dentro tanta esperienza. Peccato non aver portato a casa nessun punto. E’ un percorso lungo, una progressione c’è stata e oggi abbiamo messo un mattoncino. Ci manca qualcosa, mi dispiace perché i ragazzi sono stati molto competitivi. Stimolo loro a far crescere la loro autostima perché hanno qualità importanti. Devono fare esperienza, bisogna concedergli qualcosa ed è tutta esperienza che stiamo mettendo dentro. Questo fa parte del nostro processo di crescita. Partipilo? Siamo molto contenti perché abbiamo ritrovato un calciatore importante che si deve riallineare al ritmo della squadra»