Prossimo avversario Palermo. Modena, Mandelli: «Dalla gara contro il Sudtirol ne usciamo rinforzati»

Un pari al Braglia chiude l’anno del Modena (prossimo avversario di campionato del Palermo), Paolo Mandelli commenta così l’incontro con il Sudtirol: «Sicuramente – si legge sul sito ufficiale degli emiliani – non era la partita che speravamo di fare, pur sapendo che con il Sudtirol sarebbe stata una gara sporca. L’episodio dell’espulsione ha condizionato fortemente la gara e l’ha resa molto nervosa. Giocare in 10 per così tanto tempo alla terza gara ravvicinata ha richiesto uno sforzo molto importante ai ragazzi, infatti anche quando abbiamo raggiunto la parità numerica avevamo finito la benzina. Da partite di questo tipo ne usciamo rinforzati, siamo stati bravi a reggere e l’occasione più importante è stata costruita da noi con Gliozzi. Ringraziamo i tifosi, che hanno capito il momento incitandoci fino alla fine e hanno apprezzato l’impegno della squadra».

Continue Reading