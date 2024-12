Modena-Sudtirol, Zaro: «Ripartiamo nel nuovo anno consapevoli di aver imboccata la strada giusta»

Il Modena ritrova il clean sheet nonostante l’inferiorità numerica, l’ex Giovanni Zaro – che salterà la prossima partita di campionato contro il Palermo dopo aver rimediato un cartellino giallo da diffidato – commenta con rammarico però la sfida con il Sudtirol:

«E’ stata una partita tosta a livello fisico e caratteriale, purtroppo – si legge sul sito ufficiale degli emiliani – l’espulsione l’ha condizionata e indirizzata. Dal campo eravamo tranquilli e convinti che il tocco di mano non ci fosse, Cauz l’ha colpita con il mento. Quando l’arbitro è andato al Var siamo rimasti stupidi, accettiamo il verdetto con molto rammarico. E’ un punto che ci teniamo stretto, abbiamo dimostrato che siamo una squadra tosta e con una mentalità importante. In questo girone d’andata siamo partiti male per poi chiudere l’anno molto bene, con una vittoria in più tra oggi e Brescia sarebbe stato ancora meglio, ma ripartiamo nel nuovo anno consapevoli di aver imboccata la strada giusta».