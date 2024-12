Di Marzio: “Salernitana, risoluzione per Colantuono. Riflessioni anche su Petrachi”

Aria di rivoluzione in casa Salernitana, reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Catanzaro. A secco da cinque partite, la società campana ha trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con mister Stefano Colantuono. Come si legge su Gianlucadimarzio.com, il tecnico non è l’unico a rischiare. Infatti, i vertici granata, starebbero ponendo delle riflessioni importanti sul direttore sportivo Gianluca Petrachi. La Salernitana vuole a tutti i costi invertire la rotta per uscire quanto prima dalla zona retrocessione, motivo per cui, con il mercato alle porte, non sono esclusi colpi di scena.

