Cittadella-Palermo, Masciangelo: «Felice per il gol vittoria, ma nessun dente avvelenato coi rosanero»

Intervenuto in conferenza stampa, l’autore del gol vittoria di Cittadella-Palermo, Edoardo Masciangelo, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Per noi è una gioia. Sono emozionatissimo e felicissimo perchè il mio gol ha permesso alla mia squadra di dare continuità ai nostri risultati e di vivere con più serenità la sosta. Vincere tre partite in una settimana non è facile. Noi lavoriamo tanto e ci meritiamo queste soddisfazioni. Cos’è cambiato dopo la partita contro lo Spezia? Ci siamo parlati in un momento molto difficile per noi, poi è chiaro che vincere aiuta a giocare meglio. Io credo molto nel dialogo e nel dirsi le cose in faccia, e infatti oggi siamo tutti più responsabili. E credo si noti. Non è un caso che settimana dopo settimana sembriamo più amalgamati. Dente avvelenato contro il Palermo? Assolutamente no, sono solo felice di aver fatto gol in una gara importante e che ci ha permesso di vincere. Anzi, al contrario, quando ho giocato lì mi sono trovato bene, purtroppo non stavo bene fisicamente».