In tre in sella ad un motorino elettrico: un uomo, la moglie in gravidanza e la figlia minorenne. I tre, come riporta “Gds.it”, sono stati fermati dagli agenti del Commissariato Mondello nel corso dei controlli dello scorso week end. Spesso, durante i controlli, sono stati trovati minori a bordo di motocicli, privi di documenti al seguito e sprovvisti di assicurazione e patente di guida.