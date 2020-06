Jeremy Menez e la Reggina: secondo quanto riporta “Alfredopedullà.com”, nelle ultime ore le parti hanno raggiunto un accordo totale, limando anche gli ultimi dettagli. Il contratto, sarà triennale e non biennale con opzione. Il Presidente Luca Gallo terrà una conferenza stampa martedì prossimo e già quello sarà probabilmente il momento giusto per l’annuncio, in modo da programmare poi la presentazione. Intanto Jeremy si sta sbizzarrendo molto sui social: ecco ultimo post su Instagram con tanto di penna in mano per la firma.