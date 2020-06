Come riportato dall’edizione odierna de “Il Secolo XIX” – edizione La Spezia-, il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, è blindato dalla società con un contratto fino al 2021. L’ottimo cammino della squadra guidata da Italiano non è passato certo inosservato. Nei giorni scorsi, infatti, il Palermo ha valutato anche il suo nome per il futuro, ma i rosanero non sono stata l’unica squadra a monitorarlo: il tecnico piace anche in Serie A. Ci sono club che lo stanno seguendo da tempo, tra questi Fiorentina e Cagliari.