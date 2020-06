Il Vicenza, dopo aver ottenuto la promozione in Serie B, è già al lavoro sul mercato per costruire una rosa di livello per il campionato cadetto. Come riporta “Tuttomercatoweb.com”, la dirigenza del club ha messo gli occhi sull’esterno della Roma Mirko Antonucci, in prestito al Vitoria Setubal. Un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane, così come il terzino sinistro Niccolò Corrado, di proprietà dell’Inter e quest’anno all’Arezzo. Un altro nome su cui potrebbero accendersi i riflettori del Vicenza è quello di Jonathan Biabiany, che lascerà il Trapani a fine stagione. In attacco occhi puntati su Giannetti e sull’ex rosanero Moreo.