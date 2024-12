Proposta, incontro, offerta: Momo Salah in Serie A a parametro zero | Il piano è costruito su di lui

Il ritorno di Mohamed Salah nel nostro campionato sarà a parametro zero: un top club sta pianificando il futuro attorno a lui.

Rivedere Mohamed Salah in Serie A, ora come ora, è molto di più di una semplice suggestione. L’egiziano, che nel corso della sua carriera ha indossato le casacche di Fiorentina e Roma, facendo innamorare i tifosi a suon di dribbling e gol, si starebbe riavvicinando sensibilmente al nostro campionato.

La sua esperienza ad Anfield sta per volgere al termine: il contratto del calciatore andrà in scadenza nel 2025 e non filtra ottimismo circa una sua permanenza in landa d’Albione. Non stanno infatti giungendo segnali di rinnovo da parte del suo entourage e neppure della dirigenza del Liverpool, malgrado l’infinito amore dei tifosi nei confronti dell’africano.

In questi mesi, Salah si sta concentrando esclusivamente sulle partite dei Reds, dando come sempre il cento per cento ogni volta in cui scende in campo. È tuttavia inevitabile che nella testa dell’esterno inizino ad accavallarsi pensieri diversi, riconducibili alla sua prossima squadra, che potrebbe essere italiana.

Ci sarebbe infatti un club che starebbe puntando con decisione su di lui per pianificare un avvenire fatto di vittorie e di reti. Malgrado la carta d’identità non più verdissima per il mondo del pallone, la tecnica, la qualità e l’esperienza del centravanti del Liverpool sono fuori discussione e farebbero comodo a qualsiasi team del pianeta.

Mohamed Salah torna in Serie A: colpaccio a parametro zero, i tifosi già sognano

Nonostante qualche brivido di troppo in quel di Bratislava, il Milan in UEFA Champions League ha rilanciato le sue ambizioni di qualificazione, mentre in Serie A accusa un ritardo già importante dalla vetta. Il bicchiere è soltanto mezzo pieno e proprio per questo a livello di mercato si vorrebbe rafforzare la rosa con giocatori in grado di fare la differenza.

È in questo contesto che i rossoneri stanno valutando con estremo interesse l’opzione Salah, senza dimenticare però il suo ingaggio oneroso. Lo stipendio dell’egiziano si attesta attorno a quota 11,7 milioni di euro all’anno e indubbiamente rappresenta un ostacolo complicato da superare per le società di casa nostra.

Il Milan piomba su Salah: ecco perché uno come lui farebbe comodo

Al di là delle valutazioni di natura economica, che competono ai vertici del Milan, è fuori discussione che un campione del calibro di Mohamed Salah andrebbe a costituire un tassello prezioso nell’undici titolare di Paulo Fonseca.

Sa ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo e, peraltro, sugli esterni il Diavolo potrebbe varare un restyling estivo, con la probabile partenza di Chukwueze. Una cosa è certa: i meneghini sono allettati dalla prospettiva e stanno seriamente pensando di bruciare la concorrenza.