Stringiamoci la mano, abbiamo un accordo: blitz David De Gea | Re in Serie A

Accordo ad un passo, David De Gea vicino alla firma: l’estremo difensore si conferma sempre più “re” in Serie A

Quelli che in molti si sono chiesti è una semplice domanda: “Come è possibile che sia rimasto per più di un anno senza giocare?“. A dire il vero una risposta non c’è visto che, anche in Serie A, sta dimostrando tutto il suo valore. La cosa certa è che David De Gea sta facendo le fortune della Fiorentina e di Raffaele Palladino.

La società viola, nonostante in rosa avesse un portiere di sicuro affidamento come Pietro Terracciano, non ha avuto alcun dubbio ed ha deciso di puntare sullo spagnolo. Portiere che, dopo l’esperienza al Manchester United, era rimasto svincolato per poco più di un anno. Poi la chiamata dei gigliati che gli hanno dato fiducia.

Una fiducia che l’estremo difensore sta dimostrando di meritare in ogni match in cui scende in campo. Nel giro di pochissimo tempo è diventato l’idolo della Fiesole e degli amanti del Fantacalcio. Soprattutto per i due calci di rigore neutralizzati, nella stessa partita, contro il Milan che lo hanno reso il migliore in campo del match.

Il classe ’90, nelle ultime ore, è diventato protagonista di un’altra vicenda. La firma sul contratto tra il club ed il portiere è sempre più vicina. Oramai ci sono pochi dubbi a riguardo. Una nuova avventura per il 34enne sta per iniziare.

De Gea, firma sempre più vicina: oramai non ci sono più dubbi

Con la maglia della Fiorentina De Gea è rinato. Completamente. Ad accorgersene sia Commisso che il ds Pradè. Gli stessi che, senza pensarci su due volte, sono pronti a garantirgli il rinnovo del contratto. Questo è quello che fa sapere il “Corriere dello Sport“. Il suo attuale accordo andrà in scadenza il 30 giugno del prossimo anno.

L’obiettivo dei viola è quello di prolungarlo almeno fino al 2026, senza considerare l’opzione già esistente nel suo contratto. Il suo ingaggio non dovrebbe subire modifiche visto che percepisce 1,2 milioni di euro netti a stagione. Senza dimenticare, inoltre, un altro fattore importante: ovvero che sia l’atleta che la sua famiglia a Firenze stanno benissimo.

De Gea, firma sempre più vicina: i tifosi già sognano

Nonostante il girone di andata ancora debba giungere al termine, De Gea sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del campionato. Lo ha dimostrato anche a Como dove, in sette secondi, ha salvato i suoi in 3 occasioni da un gol sicuro.

Un modo, quello della Fiorentina, di ringraziarlo per tutto quello che sta facendo in campo. Ed anche di allontanare le possibili richieste ed avances di top club mondiali che potrebbero pensare a lui.