“Dobbiamo pensare a come ricostruiamo l’Italia quando saremo fuori da questo dramma. Dobbiamo farlo con urgenza. Una grandissima parte della società ha reddito zero. Arriveremo a una semi-autosufficienza delle grandi regioni. Gli Usa si sono già preparati a questo. Trump dopo quell’incredibile errore di superbia personale ha messo sul tavolo miliardi di dollari. Voglio vedere se l’Europa ci ha pensato e se l’Italia ha pensato a quale sarà il suo ruolo in Europa”. Queste le parole dell’ex premier, Romano Prodi, rilasciate ai microfoni di “Che tempo che fa” in merito all’emergenza Coronavirus.