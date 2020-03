L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Oreste Vigorito, presidente del Benevento: «La stagione si deve portare a termine e ciò deve avvenire nelle massime condizioni di sicurezza. Non capisco però il meccanismo di arrivare al 30 giugno 2021. Io ritengo che si possa giocare nei mesi estivi e concludere questa stagione. Questo varrebbe per tutti i campionati. Terminato questo campionato, e avute tutte le classifiche, 15-20 giorni di stop basterebbero prima di riprendere con la nuova stagione. Il presupposto è quello che l’attuale sosta, sostituirebbe quella che i giocatori solitamente fanno in estate».