Il presidente della Pro Vercelli, Massimo Secondo, ha parlato a “La Stampa” opponendosi al ritorno in campo in Lega Pro: «Il Consiglio Federale non ha considerato la nostra opinione espressa il sette maggio in Assemblea dove 52 club su 60 (in realtà 59 visto che la Juve U23 non ha diritto di voto NdR) hanno espresso la volontà di chiudere la stagione. Questo è di una gravità inaudita e ho chiesto a Ghirelli di convocare una nuova assemblea e spero che tanti colleghi tengano duro e non ammorbidiscano la loro posizione. – conclude Secondo – Abbiamo detto con educazione che la C doveva fermarsi, non siamo stati ascoltati. Dobbiamo ribadire il concetto con più energia. Non credo che Gravina possa radiarci tutti».