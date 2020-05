Ci siamo quasi, sta per chiudersi l’era Spinelli a Livorno. L’attuale patron degli amaranto ha dichiarato quanto segue a “Tuttomercatoweb.com”: «E’ tutto sistemato. Quando il signor Yousif arriva in Italia firmiamo il compromesso e andiamo dal notaio. L’accordo è stato trovato. Quando arriverà in Italia? A fine mese, massimo il 3 giugno».