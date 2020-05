Luca Leone, direttore sportivo della Ternana, invoca una riforma dei campionati professionistici. Ecco le sue parole rilasciate al “Corriere dell’Umbria”: : “Se la riforma non dovesse andare in porto, si dovrebbero disputare i playoff e la finale di Coppa Italia, che consentirebbe alla vincente di approdare direttamente ai quarti degli spareggi e al contempo aprirebbe le porte dei ripescaggi a Pistoiese o Vibonese, rispettivamente undicesime nei gironi A e C. La Ternana non ha alcun problema di natura organizzativa ed economica e quindi è pronta a giocare, chi è in difficoltà dovrebbe avere il coraggio di chiamarsi fuori”.