Attraverso i canali Instagram, l’ex attaccante del Palermo ed attuale tecnico della Pro Vercelli, Alberto Gilardino, ha parlato della sua nuova avventura da mister: “Quando ho appeso gli scarpini al chiodo ho subito fatto il corso a Coverciano per allenare ma non ero sicuro di sedermi in panchina, volevo capire se davvero mi sarebbe piaciuto fare l’allenatore. Qui a Vercelli invece mi sto davvero divertendo, stiamo facendo bene ed è una grande esperienza”.