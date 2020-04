Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, sono oltre 1500 le domande pervenute al Comune di Gela per accedere ai buoni spesa emessi in occasione dell’emergenza sanitaria in corso. «Tutti gli uffici comunali coinvolti stanno facendo uno sforzo straordinario per garantire che la città sia pronta nel più breve tempo possibile a dare assistenza alle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà eccezionale. Ci siamo attivati immediatamente, nonostante la genericità delle prime comunicazioni, per esaminare nel dettaglio le misure varate dal governo e i margini di manovra», ha affermato Nadia Gnoffo, assessore ai Servizi sociali.