Un caso di positività nella Pro Vercelli.

Di seguito la nota del club:





“La F.c. Pro Vercelli rende noto che la Lega Pro in seguito ad una positività nel gruppo squadra, ha disposto che il match di domani contro il Como, precedentemente in programma alle ore 17.30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como, abbia inizio alle 20.30, per consentire come da regolamento la ripetizione dei tamponi”.