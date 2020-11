Nonostante nel pomeriggio sia arrivata un’altra sconfitta interna per la Virtus Entella, nel recupero del quinto turno di campionato contro il Venezia, secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, Bruno Tedino non è da considerarsi in discussione.

Pare infatti che il club ligure abbia confermato la fiducia al suo allenatore nonostante il terzultimo posto in classifica e il risultato odierno.





La Virtus Entella e Tedino vanno dunque avanti insieme per il momento.