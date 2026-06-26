Prima pagina Tuttosport: “Inter beffe da Paz”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 27, 2026
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Como, che colpo!

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la priorità diventa Luvumbo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello, l’Italo Belga ora frena”

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Prima pagina Tuttosport: “La Premier fa l’Inter Paz”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bankitalia: è l’ora di investire nell’isola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Paz vuole l’Inter”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo prenota Hernani e Estevez”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Raid allo Zen, sfida aperta allo Stato”

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Repubblica: “Palermo, Joronen rinnova. Cassandro sempre più vicino, spunta Mota”

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Giornale di Sicilia: “Corona incontra Fiorelli. Il ciclista: «Il Palermo andrà in Serie A»”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Joronen rinnova. Ora è caccia al vice, torna di moda Trimboli”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Luvumbo resta la priorità. Vasic verso il Vicenza”

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