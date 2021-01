La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’appello di Musumeci ai prefetti per aumentare i controlli.

«Guardo alla conta tragica dei morti, non cerco consenso».





La bimba morta per il gioco su TikTok. Gli investigatori non riescono a sbloccare il cellulare. Raccolta fondi per aiutare i familiari