L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Teramo.

I rosa sono in tempo per un piazzamento dignitoso nei play-off, a patto che cambi passo, mentalità e si adegui alle regole del campionato. Col Teramo ci sarà modo per capire se questo Palermo può migliorare in termini di mentalità.





In attacco sembra che Boscaglia voglia offrire la terza chance consecutiva a Lorenzo Lucca, lasciando ancora in panchina Saraniti.