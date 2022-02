L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su vari temi in prima pagina.

Forza Italia rompe gli indugi e candida il proprio leader, che rilancia: «Il centrodestra decida» Ma fra i berlusconiani monta una fronda. Schifani: «Minata la democrazia interna».

In calo i dati sui posti occupati negli ospedali, Roma dovrebbe ufficializzare stasera il ritorno in zona gialla per la nostra regione. Il numero dei contagiati ancora sopra quota 7 mila. Più vaccinati nelle scuole.