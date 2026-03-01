Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo cade a Pescara” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026 Sogno promozione diretta svanito? Post navigation Previous: Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo beffato”Next: Escl. Pres. Pescara: «Siamo stati più forti del Palermo. Venezia tutt’altra cosa rispetto ai rosanero» Altre notizie Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo beffato” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Risposta da Toro” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Straderby” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 2, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dimarco piede d’oro” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Raid degli Usa in Iran” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Ora la spiaggia di Mondello fa gola ai grandi gruppi” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Corriere dello Sport: “Supermancino” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Sentenza capitale” Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 1, 2026 Prime pagine Prima pagina Tuttosport: “Nuova Juve per Spalletti” Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026 Prime pagine Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scudetto a ogni costo” Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026 Prime pagine Prima pagina Giornale di Sicilia: “Mondello, nebbia sul futuro” Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026 Prime pagine Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello Un bando per i lidi” Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 28, 2026 Lascia un commento Annulla rispostaIl tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *Commento * Nome * Email * Sito web Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Δ