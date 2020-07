Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha voluto alzare la voce per la situazione che si sta creando a Lampedusa, con i continui sbarchi dei migranti. La prima pagina del “Giornale di Sicilia” evidenzia le parole di Musumeci :«Non possiamo diventare un campo profughi». Intanto il Comune sta cercando di organizzare la sepoltura di 500 bare accumulatesi per mesi in deposito. E, col forno guasto, pagherà le spese per le cremazioni fatte a Messina.