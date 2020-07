Tiene banco la questione convenzione stadio in casa Palermo. Il Movimento 5 stelle ha lanciato una proposta in vista della discussione in aula per la concessione dello stadio comunale Renzo Barbera. Il M5S vorrebbe mettere lo stop ai biglietti omaggio per i politici, previsti dalla convenzione. Di seguito la nota: “’Nessun biglietto per lo stadio ai politici. E’ un ingiustificato e inaccettabile privilegio che deve essere cancellato. Riteniamo, invece, che proprio come ha fatto il presidente Mirri che ha acquistato simbolicamente il suo abbonamento, la politica debba dare il buon esempio pagando il biglietto quando vuole andare a seguire le partite allo stadio. Il riscatto sportivo di un’intera città passa anche da questo forte segnale di discontinuità che il Consiglio comunale è chiamato dare. Vedremo quanti altri consiglieri e partiti saranno d’accordo con il Movimento 5 Stelle e approveranno il nostro emendamento anti privilegi. Chi è tifoso lo dimostri comprando il biglietto”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Antonino Randazzo, Viviana Lo Monaco e Concetta Amella del Movimento 5 Stelle.