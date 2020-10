La prima pagine dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del Coronavirus a Palermo e non solo. Domenica sera l’allarme a Palazzo d’Orleans: il sistema non garantiva la riservatezza dei dati, Tim chiede di fermare tutto ma solo al mattino il governo si arrende: giovedì la nuova prova. Palermo si conferma in testa per numero di casi, a Catania un cluster in ospedale. In alto la foto.