L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di due imminenti arrivi in casa Palermo e non solo.

Luperini per il centrocampo e Almici per la difesa diventano più che semplici obiettivi, per accontentare le richieste di Boscaglia – scrive il quotidiano -.

Il mediano si è liberato anticipatamente dal Trapani a seguito della pronuncia del collegio arbitrale di Lega Pro, mentre il terzino si è liberato sul gong dal Verona ed è in trattativa con la dirigenza di viale del Fante. Ieri i rosanero hanno anche provato a prendere Di Gaudio.

Il Verona, proprietario del suo cartellino, era pronto a corrispondergli una buonuscita pari allo stipendio previsto per l’ultimo anno di contratto, circa 400 mila euro, dando così una mano al Palermo.

La società rosanero, però, non ha chiuso l’operazione. Alla base del mancato accordo vi sono divergenze sulla durata del contratto (il trequartista avrebbe voluto un triennale), motivo per cui Di Gaudio alla fine è rimasto a Verona.