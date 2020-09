La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del premier Conte sulle pensioni: «Il piano triennale non sarà rinnovato. Ora lavoreremo alla riforma delle pensioni e penseremo ai tanti lavori usuranti». Renzi plaude, Salvini annuncia battaglia. Sul fronte Coronavirus, saranno istituite presto zone rosse in Sicilia. Contagi in aumento, paura a Salemi e Villafrati. I pediatri: tempi lunghi per i tamponi a scuola. L’esperto: «Se avete febbre non correte in ospedale»