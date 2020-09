Un audio whatsapp rischia di far saltare la panchina di Capuano a Foggia.

Secondo quanto riporta “Antennasud.it”, la voce è di mister Eziolino Capuano, questo il testo: «Sono venuto perché Foggia l’ho voluta sempre allenare però se le cose stanno così… io non prendo in giro la gente, sono una persona seria, se arrivano i giocatori e bene sennò se l’allena lui». Il riferimento è al direttore tecnico Ninni Corda, il quale non pare aver portato a Foggia un numero adeguato di calciatori. La dirigenza rossonera non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, ma da indiscrezioni, non avrebbe preso affatto bene questa uscita. Tanto da mettere in discussione la permanenza stessa del tecnico nativo di Salerno.