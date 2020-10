La prima pagina dell’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della discarica palermitana che è di nuovo stracolma: non c’è più spazio per depositare, pure provvisoriamente e nei piazzali, nemmeno un chilo di spazzatura. E le strade rischiano l’ennesima invasione di immondizia. Sul fronte Coronarivus in arrivo cinque milioni di test rapidi: esito entro un’ora. Ma le norme diverse in ogni Regione rischiano di vanificare tutto. Aumentano i casi: ieri gli stessi positivi di sei mesi fa.