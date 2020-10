L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’avvio di stagione sfortunato del Palermo. Due partite, quattro infortuni muscolari.

Il«colpevole», però, è stato trovato già da tempo – scrive il quotidiano -: il campo sintetico di Carini dove i rosa svolgono la maggior parte degli allenamenti. Boscaglia non ha mai nascosto di preferire il campo del «Barbera», ma anche ieri la squadra ha dovuto lavorare al «Pasqualino» per iniziare a preparare la prossima sfida con l’Avellino. Una sfida che sarà segnata da tre assenze praticamente certe, tutte dovute a problematiche muscolari: Crivello, Corrado e Palazzi non dovrebbero recuperare.





Palazzi si sottoporrà oggi agli esami strumentali per valutare l‘entità dell’infortunio patito sul campo di Terni. Si teme anche per lui una lesione, che potrebbe costringerlo al riposo forzato per due-tre settimane.