Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un due tre Lautaro”

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L’attaccante protagonista

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi disegna il Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Caccia aperta ai criminali del racket”

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Gazzetta dello Sport: “Modena, inizia l’era Galloppa. Tonoli piace al Palermo”

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Giornale di Sicilia: “Palermo. Scavo danneggia la condotta, mezza città resta a secco”

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