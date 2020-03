Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, ieri c’è stato l’inasprimento delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. La prima pagina dell’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” è dedicata proprio al decreto enunciato ieri dal premier Conte e allo stop di tutte le manifestazioni sportive, compresa naturalmente la Serie A. In alto la prima pagina della Gazzetta.