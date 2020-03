Negli ultimi giorni moltissime persone hanno lasciato la Lombardia e sono tornati nelle loro abitazioni. Questo è avvenuto per via della creazione della zona rossa causata dal Coronavirus. A Varese, proprio per questa “fuga”, è apparso uno striscione che recita “Un grazie a chi è partito la Lombardia avete ripulito”. Di seguito la foto dello striscione: