Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’impaziente Inglese”

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Jones vuole subito l’Inter

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, il ritorno di Lund”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Drone russo in Romania. Nato pronta alla difesa”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Prof aggredito in diretta social “Scuola sola contro il disagio”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Il tesoro dei boss nelle oasi fiscali “Cosa nostra vuole riorganizzarsi”

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Prima pagina Tuttosport: “Allegri vs Spalletti”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Il re solo”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, chi si rivede”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi riparte da Segre”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La città nella morsa del racket. Il governo: più telecamere”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Non pago la mafia, se lo scordino”

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Ultimissime

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Repubblica: “Inzaghi cambia i rosa. Un nuovo modulo per andare in serie A”

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Giornale di Sicilia: “Lund torna dal Colonia, ma il Palermo pensa già alla cessione”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, estate di rivoluzione controllata: fino a dieci possibili uscite”

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Giornale di Sicilia: “Magnani e Gyasi sotto osservazione: il Palermo valuta il futuro”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime sul futuro di Corona e Vasic”

Redazione Ilovepalermocalcio Maggio 30, 2026