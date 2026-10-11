Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Kimi. Il mondo a un passo”

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L’Italiano vicino al titolo mondiale

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tromba d’aria, bilancio più grave”

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Prima pagina Tuttosport: “Condannati a vincere”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il Palermo a Empoli rimonta e cala il poker”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Sprinter”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Serie B, ritorna il campionato”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco stellare ma difesa da registrare. Inzaghi cerca l’equilibrio: già 7 gol subiti”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, attacco da record: 21 gol in otto partite. Inzaghi ha otto marcatori diversi in campionato”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, la strada è quella giusta per la Serie A. Inzaghi domina, ma c’è ancora qualcosa da sistemare”

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