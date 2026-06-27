Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo in azione”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026
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Si scalda Luvumbo

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, la priorità diventa Luvumbo”

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Prima pagina Tuttosport: “Inter beffe da Paz”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Il racket non si ferma, inviti a ribellarsi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Caldo, in arrivo il picco in Sicilia. Il piano di Regione e Comune”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo vuole anche Cassandro”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Mondello, l’Italo Belga ora frena”

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Prima pagina Tuttosport: “La Premier fa l’Inter Paz”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Bankitalia: è l’ora di investire nell’isola”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Paz vuole l’Inter”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo prenota Hernani e Estevez”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Raid allo Zen, sfida aperta allo Stato”

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Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

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Corriere dello Sport: “Palermo, Osti pensa alle alternative. Bonfanti idea per la difesa, Desplanches richiesto”

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Corriere dello Sport: “Palermo, caccia all’esterno. Luvumbo resta la priorità, risale Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 28, 2026