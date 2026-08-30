Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, che bellezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 31, 2026
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Seconda vittoria consecutiva in campionato

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Prima pagina Tuttosport: “Vince la Juve in vendita”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi con Perin e Strefezza”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo ad Arezzo”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, c’è anche Gabrielloni per Inzaghi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Delitto Grassi, 35 anni dopo crollano le denunce per racket”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tragedia in piscina, morta a 2 anni”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, vai col 9”

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Gazzetta dello Sport: “Arezzo beffato. Il volo di Inzaghi”

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