Prima pagina Tuttosport: “Como, avviso al campionato”

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Battuto il Napoli in trasferta

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, che bellezza”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Roba da Inter”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un Pieno di Juve”

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Prima pagina Repubblica Palermo: L’urlo di Jova: “Palermo mi ha trasformato”

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Prima pagina Tuttosport: “Vince la Juve in vendita”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi con Perin e Strefezza”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Palermo ad Arezzo”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Delitto Grassi, 35 anni dopo crollano le denunce per racket”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Tragedia in piscina, morta a 2 anni”

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Prima pagina Tuttosport: “Ramos, tiro mancino”

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Giornale di Sicilia: “Augello all’ultimo respiro, festa Palermo ad Arezzo: un successo che può segnare un nuovo inizio”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, il mercato passa da Gyasi: Mazzitelli in cima alla lista, seguono Lovric e Thorsby”

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La Nazione: “Arezzo-Palermo 2-3, tormento ed estasi: gli 8mila del Comunale applaudono gli amaranto nonostante la sconfitta”

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Tuttosport: “Arezzo-Palermo 2-3, le pagelle: Augello decisivo da 7,5. Ranocchia e Johnsen da 7”

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