Prima pagina Corriere dello Sport: “Bani leader del Palermo”

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I rosanero adesso cercano l’alternativa

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Prima pagina Tuttosport: “La festa dell’Italia”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Risultati e tifosi. Barbera ritrovato”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Principi Azzurri”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Nelle giunte arrivano 250 donne debutta la legge sull’alternanza”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ci vediamo all’Inter”

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Prima pagina Tuttosport: “Aquilani blocca Abate”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi vuole esterni offensivi”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, Pierozzi verso la nuova sfida. Inzaghi lo rilancia da terzino nel 4-3-3”

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PALERMO MANTOVA RUI MODESTO

Giornale di Sicilia: “Palermo, obiettivo Rui Modesto. Il club tratta con l’Udinese per il ritorno”

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La Sicilia: “Barbera, Schifani replica sulle polemiche: «Scelta strategica per Euro 2032»”

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La Sicilia: “Il tesoretto dei 60 milioni, nelle carte la «necessaria attenzione» al Barbera”

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