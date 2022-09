Come si legge su “Corrieredellosport.it” con una brusca accelerata, Maria Sole Ferrieri Caputi esordirà presto in serie A.

Il direttor dei gara che ha anche diretto una gara del Palermo ai playoff, con ogni probabilità arbitrerà Sassuolo-Salernitana in programma il prossimo weekend, l’alternativa sarebbe Verona-Udinese, posticipo del lunedì.

A far saltare (parzialmente) il piano, la convocazione di Maria Sole (attenzione: appena 23 gare in C, 3 in serie B e una coppa Italia) al Mondiale Under 17 in India (11-30 ottobre), voluta da Pierluigi Collina: il che significa che o era adesso oppure rischiava di slittare a dopo la sosta per i Mondiali in Qatar.