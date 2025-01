PRESTITO DAL PSG: il colpo di genio di Ibrahimovic | Arriva gratis il 2 febbraio

Il dirigente svedese mette a segno un colpo molto intelligente: dal PSG arriva in prestito un rinforzo di assoluto livello.

Il Milan sta vivendo una stagione altalenante. Non appena le cose sembrano andare per il verso giusto infatti all’improvviso la squadra crolla, e torna a palesare i vecchi problemi. E’ stato così sotto la gestione Fonseca, dove dopo alcuni successi importanti, su tutti quelli con Inter e Real Madrid, si pensava di aver trovato la retta via.

Sta accadendo lo stesso con Conceicao. Il trionfo in Supercoppa italiana ha infatti dato solamente l’illusione di una crisi superata, e con il ritorno in campionato si sono evidenziate le solite difficoltà. E’ anche per questa ragione che il club sette volte campione d’Europa ha intenzione di intervenire sul mercato.

Sono tanti i nomi seguiti dalla dirigenza rossonera. Nelle ultime ore però uno su tutti è balzato agli occhi di tifosi e addetti ai lavori. Si tratta di un calciatore del PSG, che Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere con la formula del prestito con un assoluto colpo di genio.

Il grande rinforzo arriva da Parigi

In questa sessione di mercato invernale le squadre non hanno risorse illimitate, e tendono a sfruttare ogni spiraglio per cogliere le occasioni a disposizione. E Ibra pare averne individuata al volo una di queste. Infatti il dirigente svedese sta spingendo per prendere gratuitamente un calciatore del PSG.

Si tratta di un difensore. Infatti nella retroguardia rossonera è possibile che se ne vada un elemento. Fino a qualche settimana fa il nome più gettonato in questo senso era quello di Tomori, fortemente voluto dalla Juve. Con l’approdo in panchina di Conceicao però il centrale inglese pare aver riacquisito fiducia, e il principale indiziato a fare le valigie è diventato invece Pavlovic, sul quale ci sono sirene dalla Turchia.

Il Milan paga solo lo stipendio

La nuova idea per rafforzare la retroguardia milanista in caso di addio di Pavlovic è Kimpembe. Da poco tornato da un pesante infortunio, il centrale transalpino ha bisogno di giocare per tornare in condizione.

Cosa che a Parigi è tutt’altro che scontata. Per questa ragione dunque è possibile che il calciatore parta in prestito, e a quel punto proprio il Diavolo, grazie agli ottimi rapporti di Ibra con i parigini, potrebbe piazzare il colpaccio di gennaio.