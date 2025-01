Schira: “Forte inserimento del Palermo per Marcandalli. Superata offerta del Venezia”

Il Palermo si è fatto avanti con decisione per assicurarsi il difensore Alessandro Marcandalli, attualmente in uscita dal Genoa. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, il club rosanero ha presentato un’offerta economica che supera quella del Venezia, mettendosi in pole position nella corsa al calciatore.

Forte inserimento del #Palermo nella corsa al difensore Alessandro #Marcandalli, in uscita dal #Genoa. La proposta economica dei rosanero è superiore a quella del Venezia. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 24, 2025